Президент Франції Еммануель Макрон домовився з главою РФ Володимиром Путіним про наступну зустріч, під час якої планує обговорити врегулювання конфлікту на Донбасі.

Еммануель Макрон на саміті G20 сказав Володимиру Путіну, що має намір обговорити з ним врегулювання конфлікту на Донбасі на майбутньому саміті “нормандської четвірки”, який планується у липні.

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– Буквально через кілька тижнів у нас відбудеться дуже важлива зустріч у форматі “два плюс два” міністрів оборони та міністрів закордонних справ. Нам, як постійним членам Ради Безпеки, потрібно вирішувати якісь питання з особливою увагою, зокрема, українське питання у світлі мінського комплексу заходів, сподіваюся, що ми у липні зустрінемося у нормандському форматі, – сказав Макрон.

До речі, під час зустрічі на саміті Великої двадцятки в Осаці Дональд Трамп і Ангела Меркель обговорили низку важливих питанням, у тому числі і підтримку економічних реформ в Україні.