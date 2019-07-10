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Чехію заполонили нелегальні робітники: 80% з них – українці

80% нелегальних робітників у Чехії – українці. Така цифра випливає з офіційних даних чеського міністерства праці та соціальних справ.

Загалом кількість нелегальних трудових мігрантів, які прибули в Чехію з країн, що не входять до складу Євросоюзу, зросла на 100%.

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Українців серед них більшість попри те, що в Чехії діє режим спрощених дозволів для наших співвітчизників і з початку літа чеський уряд подвоїв річну квоту на прийом на роботу українців.

Експерти пояснюють це тим, що система недостатньо гнучка, а роботодавці прагнуть укластися в терміни виконання виробничих замовлень, і тому готові ризикувати, наймаючи українських працівників нелегально.

Нагадаємо, влада Чехії анулювала дозволи на значну частину рейсів низки російських авіакомпаній до своєї країни.

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