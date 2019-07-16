33 кораблі, 27 літаків і гелікоптерів та майже 3 тисячі вояків. В навчаннях Сі бриз 2019 взяли участь 19 держав НАТО та партнерів альянсу. За легендою навчань, багатонаціональні сили мають протистояти зазіханням агресора на українську територію. Головна мета – навчити діяти разом військових різних країн та родів військ.

Усі операції багатонаціональний штаб планував за стандартами НАТО. Навчання проходили в так званому режимі вільної гри – це коли військові постійно корегують сценарій залежно від обстановки.

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2019 року Одесу відвідала ціла ескадра бойових кораблів НАТО. Американський і британський есмінці Карні та Дункан, фрегати й корвети з Канади, Туреччини, Румунії та Болгарії. Від Грузії в цьогорічному Сі Бризі взяв участь недавно отриманий від США катер берегової охорони типу Айленд. Прибуття двох таких же катерів наші ВМС очікують восени цього року з українськими екіпажами, які пройшли навчання в США.

Поки ж біля узбережжя Одеси українці разом з іноземними партнерами відпрацьовують в морі цілу низку завдань. Нештатні ситуації, через які доводилося корегувати сценарій, підкидували й наші агресивні сусіди.

Дивітсья відео: Масштабні військові навчання Сі Бриз біля Одеси

За кілька днів до початку навчань Росія закрила морський район, де мали тренуватися кораблі. Право на такий крок має кожна чорноморська держава. Але росіяни зробили це демонстративно наперекір Україні та НАТО.

Згодом російські моряки вдалися й до відвертих провокацій. Фактично росіяни свідомо підставлялися під вогонь, але попри це росіяни не заспокоїлись і розгорнули свої навчання в Криму. На півострів висадили майже дві з половиною тисячі десантників. До того ж, підняли в небо бойові літаки та вивели кораблі в море.

Українські кораблі під час навчань Сі-Бриз прикривала авіація. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 тренувалися атакувати ворожі кораблі та імітували дії противника. Повітряну розвідку та пошук підводних човнів здійснювали українські літаки Ан-26. Американську авіацію представляв протичовновий Боїнг Р-8 Посейдон.

Морська ж піхота провела тижневий курс виживання на острові. Після чого пішла в навчальну атаку. Морпіхи висадилися на берег і захопили базу умовного противника. А згодом підрозділам України, США, Молдови та Грузії вже самим довелося протидіяти ворожому десанту.

Поле бою – під контролем українських розвідників. Картинка з наземних камер та безпілотників виводиться на монітори командного пункту. Його прикривають кулемети та снайпери з сучасним озброєнням. Але спочатку – артпідготовка, на вогневих позиціях – наші Гвоздики, українські та американські міномети.

Далі в бій вступає бронетехника. Після придушення вогневих точок противника за нею підтягується піхота. Українські морпіхи разом зі штатним озброєнням нещодавно прибули на Одещину з Приазов’я, де воювали понад 4 роки.

Тим часом умовний противник намагається ввести у бій резерви. На перехоплення гвинтокрилами висувається українсько-молдовський десант. Кожен із десантників несе на собі до 30 кілограмів спорядження та зброї, в тому числі – протитанкові ракетні комплекси.

За кілька хвилин умовного противника нейтралізують. Фінальним акордом цьогорічного Сі Бризу став парад. П’ятнадцять бойових кораблів пройшли морем повз одеське узбережжя. По-морському такий парад називають фотекс – це флотська традиція, яка символізує успішне завершення навчань і повне порозуміння між учасниками.

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