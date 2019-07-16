Угорщина скасує вето на переговори України з НАТО після того, як закарпатським угорцям дозволять навчатися рідною мовою.

Угорщина зніме заборону на переговори України з НАТО лише за однієї умови – закарпатським угорцям повинні повернути право на навчання рідною мовою.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Також він додав, що Угорщина готова надати €50 млн на розвиток прикордонної інфраструктури.

– Новий етап в стосунках України та Угорщини можливий тільки після виборів в парламент. Ми відверто сподіваємося на те, що в Києві складається така ситуація в парламенті, що зробить можливим значне покращення відносин між нашими країнами, – сказав Сіярто.

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Сіярто зауважив, що в Угорщини є план щодо покращення стосунків між країнами.

– У нас є план як саме треба покращувати ці стосунки, але для цього нам потрібна і українська влада. Як тільки вона поверне угорській спільноті її права на навчання рідною мовою, ми зможемо налагодити дуже інтенсивне економічне співробітництво на благо двох країн. Ми маємо на це €50 млн. З цих грошей можна розвивати інфраструктуру, зокрема, ми готові побудувати чотири нових КПП на кордоні між Угорщиною та Україною, а також налагодити співробітництво комісій у питаннях нацменшин, екологічних питаннях.

До речі, посол США в Угорщині Девід Корнштейн заявив, що блокування Будапештом комісії Україна-НАТО у майбутньому може завдати шкоди самій Угорщині.