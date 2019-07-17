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Факти / Україна

О котрій прокидається президент Зеленський і чому хвилюється перша леді

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли прокидається та через що хвилюється перша леді – Олена Зеленська.

О котрій прокидається президент Зеленський і чому хвилюється перша леді

Президент Володимир Зеленський розповів, що прокидається о 6.30, іноді о 07.00.

Засинаю десь о 00.00. Читаю Facebook, дивлюся Instagram, – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також розповів, чи хвилюється за нього дружина – перша леді Олена Зеленська.

Перша леді дуже хвилюється. Вона дуже педантична до всього. До всього дуже серйозно ставиться, тому і хвилюється. Вона молодець,- пояснив він.

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Розповів Володимир Зеленський і про ставлення доньки та сина до його президентсва.

Донька звикла вже. Спочатку дуже хвилювалася. Син в цілому радий. Він раніше казав: Я син президента. Але ми йому сказали, що такого говорити не можна. Тому тепер від нього можна почути: Я син ви знаєте кого.

Нагадаємо, раніше перша леді Олена Зеленська розповідала, чим хоче займатися після перемоги чоловіка.

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