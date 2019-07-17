Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю, чому пішов у президенти, які вже має маленькі успіхи на посаді, та чому вирішив подзвонити Володимиру Путіну.

Президент України Володимир Зеленський розповів про свій дзвінок російському президенту Володимиру Путіну та назвав свої маленькі перемоги на посаді.

Чому Зеленський пішов у президенти

– Якщо б я точно не вірив, що усе вийде, я б точно цим не займався, і у будь-який момент зміг би піти з посади, але це не правильно, тому що люди тобі вірять. Найголовніше, що люди тобі вірять. Я впевнений, що вони мені допоможуть. По-перше, своєю впевненістю.

Маленькі перемоги Зеленського на посаді

– Перемоги є: вручили підозру пану Насалику (міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. – Ред.). ДБР здійснило обшуки у міністерстві оброни. Попросили голову Державної фіскальної служби (Олександра Власова. – Ред.), щоб він звільнив чотирьох людей, які були у схемі контрабанди. Він їх не звільнив, тому прийшлося домовитися з ним, але публічно, щоб він пішов у відставку.

Чому Зеленський вирішив подзвонити Путіну

– Усі партнери України проти того, щоб я подзвонив Путіну. Але я вирішив подзвонити. Тому що це питання України, наших громадян.

Ми повинні дякувати нашим західним партнерам за підтримку, але мати свою думку. Усі мене лякали цією розмовою.

Путін мені сказав, що він бачить вирішення питання полонених “усіх на усіх”. Я йому відверто сказав, що “усіх на усіх” я з радістю, але список наших хлопців, які знаходяться на окупованих територіях, не співпадає зі списком людей, які контролюють зараз наші території. Давайте почнемо з моряків.

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Зеленський про терміни саміту нормандської четвірки

– Є нормандський формат, який не працював два роки. 12 липня була перша зустріч представників, домовилися, що буде ще одна зустріч більш суттєва. І через одну зустріч спробують зустрітися чотири лідери: президент України, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Я думаю, ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання.

У котрій прокидається Зеленський

Прокидаюся о 6.30, іноді о 7.00. Засинаю десь о півночі. Facebook читаю, Instagram дивлюся.

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