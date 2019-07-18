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Факти / Україна

Обмін полоненими: у Мінську домовилися про схему 208 на 69

На переговорах у Мінську сторони домовилися про початок процедури обміну військовополоненими.

Обмін полоненими: у Мінську домовилися про схему 208 на 69

На переговорах у Мінську сторони дійшли згоди щодо обміну полоненими.

Про це заявив представник України у робочій підгрупі з політичних питань у ТКГ Роман Безсмертний.

За його словами, обмін полоненими відбудеться за схемою 208 на 69.

– Найважливіше: досягнуто домовленості щодо початку процедури обміну військовополоненими, незаконно утримуваними, засудженими особами у співвідношенні 208 на 69, — заявив Безсмертний.

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Нагадаємо, у Мінську досягли домовленості про припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня.

Фото: УНІАН

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