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Факти / Україна

Куди звертатися у разі порушень на виборах: ДБР відкриває гарячу лінію

У день голосування на парламентських виборах 21 липня у Державному бюро розслідувань працюватимуть телефонні гарячі лінії для повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Вибори

На виборах до Верховної Ради 21 липня центральний апарат та територіальні управління ДБР працюватимуть у особливому режимі та прийматимуть повідомлення про можливі порушення.

У відомстві наголошують, що реагуватимуть на порушення законодавства в день парламентських виборів суб’єктами, підслідними ДБР:

  • високопосадовцями (міністри, нардепи, члени ЦВК);
  • правоохоронцями та військовослужбовцями;
  • суддями.

У разі таких порушень про це можна повідомити, зателефонувавши на гарячу лінію (068) 966-70-09, або за допомогою онлайн форм зворотного зв’язку на офіційному сайті ДБР.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Раніше Факти ICTV розповідали, що робити, якщо не прийшло запрошення на вибори.

Джерело: ДБР

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