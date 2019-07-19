У день голосування на парламентських виборах 21 липня у Державному бюро розслідувань працюватимуть телефонні гарячі лінії для повідомлень про порушення виборчого законодавства.

На виборах до Верховної Ради 21 липня центральний апарат та територіальні управління ДБР працюватимуть у особливому режимі та прийматимуть повідомлення про можливі порушення.

У відомстві наголошують, що реагуватимуть на порушення законодавства в день парламентських виборів суб’єктами, підслідними ДБР:

високопосадовцями (міністри, нардепи, члени ЦВК);

правоохоронцями та військовослужбовцями;

суддями.

У разі таких порушень про це можна повідомити, зателефонувавши на гарячу лінію (068) 966-70-09, або за допомогою онлайн форм зворотного зв’язку на офіційному сайті ДБР.

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