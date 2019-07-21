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Хто проходить у Верховну Раду від партії Європейська солідарність

Партія Європейська солідарність може отримати 26 мандатів у Верховній Раді, відповідно до результатів екзит-полу.

Хто проходить у Верховну Раду від партії Європейська солідарність

За попередніми результатами Національного екзит-полу, партія Європейська солідарність отримала 8,8% голосів підтримки. Тому партія може отримати у Верховній Раді 9 скликання 26 мандатів.

Хто проходить у Верховну Раду від партії Європейська солідарність 

1. Порошенко Петро

2. Парубій Андрій

3. Геращенко Ірина

4. Забродський Михайло

5. Федина Софія

6. Джемілєв Мустафа

7. Зінкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Іванна

11. Герасимов Артур

12. Кубів Степан

13. Фріз Ірина

14. Южаніна Ніна

15. Луценко Ірина

16. Сюмар Вікторія

17. Ар’єв Володимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Руслан

20. Алєксєєв Сергій

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Іонова Марія

24. Бойко Наталія

25. В’ятрович Володимир

26. Нікоряк Ірина

Читайте: Результати екзит-полу 2019

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за тим, як проходять вибори до Верховної Ради 2019 онлайн.

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