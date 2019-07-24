Партия Европейская солидарность может получить 23 мандата в Верховной Раде, согласно предварительным результатам ЦИК.

ЦИК подсчитала 97.32% протоколов, согласно которым партия Европейская солидарность набирает 8.12% голосов поддержки. Поэтому партия может получить в Верховной Раде 9 созыва 23 мандата по спискам и 2 мандата по мажоритарным округам.

Кто проходит в Верховную Раду от партии Европейская солидарность

1. Петр Порошенко

2. Парубий Андрей

3. Геращенко Ирина

4. Забродский Михаил

5. Федина София

6. Джемилев Мустафа

7. Зинкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна

11. Герасимов Артур

12. Кубив Степан

13. Фриз Ирина

14. Южанина Нина

15. Луценко Ирина

16. Сюмар Виктория

17. Арьев Владимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Руслан

20. Алексеев Сергей

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Ионова Мария

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Также Факты ICTV публиковали список кандидатов, которые прошли по мажоритарным округам в Верховную Раду.