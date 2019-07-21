У Дніпрі біля виборчої дільниці продавали пиріжки, печиво та воду за 5 копійок.
Спостерігачі виявили поблизу виборчої дільниці №121134 у Дніпрі палатку, в якій продавали печиво за ціною п’ять копійок та наливали воду.
Жодної символіки партій чи кандидатів там не було.
Поліція склала акт про незаконну торгівлю.
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Водночас спостерігачі за 200 метрів виявили ще одну палатку з дешевим печивом.
У Дніпрі біля виборчої дільниці продавали пиріжки за 5 копійок / 3 фотографии
Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 режимі онлайн.
Фото: ОПОРА
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