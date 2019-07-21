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Факти / Україна

У Дніпрі біля виборчої дільниці продавали пиріжки за 5 копійок

У Дніпрі біля виборчої дільниці продавали пиріжки, печиво та воду за 5 копійок.

У Дніпрі біля виборчої дільниці продавали пиріжки за 5 копійок

Спостерігачі виявили поблизу виборчої дільниці №121134 у Дніпрі палатку, в якій продавали печиво за ціною п’ять копійок та наливали воду.

Жодної символіки партій чи кандидатів там не було.

Поліція склала акт про незаконну торгівлю.

Читайте: У вишиванках і з невеликими чергами: як українці голосують за кордоном

Водночас спостерігачі за 200 метрів виявили ще одну палатку з дешевим печивом.

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У Дніпрі біля виборчої дільниці продавали пиріжки за 5 копійок / 3 фотографии

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019 режимі онлайн.

Фото: ОПОРА

Джерело: ОПОРА

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