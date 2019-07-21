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Факти / Україна / Політика

У вишиванках і з невеликими чергами: як українці голосують за кордоном

Вибори у Верховну Раду України почалися 21 липня. Як голосують українці на закордонних виборчих дільницях – читайте та дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

У вишиванках і з невеликими чергами: як українці голосують за кордоном

Вибори в Раду розпочалися о 08.00 ранку по Україні та у світі. Українці одягають вишиванки, співають гімн України і фотографуються на пам’ять про свій внесок у політичний вибір країни.

Виборці у Польщі зазначають, що черги менші, ніж на президентських виборах, поки що усе проходить без ажіотажу.

Перші у світі голосують українці Австралії на єдиній виборчій дільниці Зеленого континенту в Канберрі.

– Українські вибори в Австралії – це не лише нагода вплинути на долю країни, а й обговорити її з однодумцями на дільниці. Багато людей традиційно голосують у вишиванках.

За даними ДВК станом на 12.00 проголосувало 40 осіб, – повідомляють у посольстві.

Також українці голосують у Малайзії, кули приходять у вишиванках та з національною символікою.

Позачергові вибори народних депутатів розпочалось і на виборчій дільниці при Посольстві України в Китаї.

Вперше українці, які проживають в південних провінціях Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань, Гуаньсічжуанському автономному районі, САР Сянган (Гонконг) або САР Аоминь (Макао), мають змогу здійснити своє волевиявлення на новоутвореній виборчій дільниці №900126.

Загалом в Китаї сьогодні відкрилось три виборчі закордонні дільниці: в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу.

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У вишиванках і з невеликими чергами: як українці голосують за кордоном / 5 фотографий

Загалом у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 102 дільничні комісії. Українці голосують у 72 країнах світу. Дільниці розташовані в посольствах та консульствах України.

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Найбільша кількість дільниць сформована у Німеччині, їх там п’ять. По чотири – у США, Польщі, Італії, по три дільниці утворені в Канаді, Іспанії та Туреччини. У Росії всі дільниці для голосування закриті.

Найбільша закордонна виборча дільниця утворена при посольстві України у Молдові, там зареєстровано понад 52 тис. виборців. Найменша – при військовій частині у Косові.

Нагадаємо, 20 липня в посольстві України в Індії в результаті використання неправильних печаток зіпсовані всі бюлетені дляголосування на дострокових парламентських виборах.

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