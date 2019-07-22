На виборах до Верховної Ради 2019 року за кордоном українці віддали найбільше голосів за партії Слуга народу та Європейська солідарність.

ЦВК оприлюднила результати голосування українців за кордоном на виборах до Верховної Ради.

Інформація опублікована на підставі обробки 94,11% протоколів і 102 виборчих дільниць.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Найбільше голосів українці віддали за партії Слуга народу і Європейська солідарність – 8 727 і 8 589.

На третьому місці знаходиться партія Голос. За неї проголосували 5 631 громадян.

Як проголосували українці за кордоном на виборах до Верховної Ради 2019 року

1. Слуга народу – 29,25% – 8 727

2. Європейська солідарність – 28,79% – 8 589

3. Голос – 18,87% – 5 631

4. Партія Шарія – 4,64% – 1 386

5. Свобода – 4,07% – 1 216

6. Опозиційна платформа – За життя 3,84% – 1 147

7. Сила і честь – 3,03% – 905

8. Батьківщина – 2,02% – 604

9. Громадянська позиція – 1,24% – 372

10. Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі – 1,09% – 328

11. Опозиційний блок – 0,73% – 220

12. Самопоміч – 0,66% – 198

13. Українська стратегія Гройсмана – 0,65% – 195

14. Партія зелених України – 0,31% – 93

15. Сила людей – 0,27% – 83

16. Радикальна партія Олега Ляшка – 0,16% – 48

17. Соціальна справедливість – 0,08% – 26

18. Аграрна партія України – 0,08% 25

19. Сила права – 0,07% – 22

20. Патріот – 0,03% – 10

21. Незалежність – 0,02% – 6

22. Факел – 0,00% – 1

Нагадаємо, ввечері, 21 липня, стали відомі дані Національного екзит-полу 2019, за результатами якого до Верховної Ради мають пройти п’ять партій.