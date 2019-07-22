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Факти / Україна

Помер народний депутат двох скликань Віктор Мусіяка – ЗМІ

22 липня помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка.

Віктор Мусіяка

Відомий український юрист, народний депутат двох скликань Віктор Мусіяка помер 22 липня у віці 73 років.

За інформацією ЗМІ, причиною смерті Мусіяки став інфаркт.

Мусіяка відомий тим, що є одним з авторів Конституції України. За своє життя він написав близько 120 наукових праць.

Читайте: Помер гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано

В останні роки свого життя Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

До слова, 29 червня на 99-му році життя померла народна артистка України Євгенія Дембська.

Фото: НВ

Джерело: LB.ua

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