22 липня помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка.
Відомий український юрист, народний депутат двох скликань Віктор Мусіяка помер 22 липня у віці 73 років.
За інформацією ЗМІ, причиною смерті Мусіяки став інфаркт.
Мусіяка відомий тим, що є одним з авторів Конституції України. За своє життя він написав близько 120 наукових праць.
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В останні роки свого життя Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.
До слова, 29 червня на 99-му році життя померла народна артистка України Євгенія Дембська.
Фото: НВ
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