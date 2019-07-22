У партії Слуга народу визнали перемогу нардепа Олеся Довгого в 102-му виборчому окрузі у Кіровоградській області.

Кандидат у народні депутати від партії Слуга народу Артем Петрощук визнав чесну перемогу свого опонента.

– Завершено підрахунок – результат очевидний, і чинний нардеп залишається представником 102 округу. Думаю, нам просто не вистачило часу, оскільки міста, де ми більше працювали та концентрували свою увагу, дають нам майже рівний результат, але за рахунок великої території районів нас випереджають майже вдвічі. Довгий вів кампанію без роздавання грошей, гречки. Змушений визнати за ним чесну перемогу, – написав Петрощук на своїй сторінці в Facebook.

У штабі Довгого головним фактором перемоги вважають ставку на особисті зустрічі, яких за останні півтора місяці кандидат провів майже 200. Довгий проїхав півтори сотні населених пунктів, фактично вживу поспілкувавшись з усім округом.

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За мандат у виборчому окрузі № 102 в Кіровоградській області боролися 17 кандидатів. Станом на 12.00 22 липня Центральна виборча комісія опрацювала 49,18% протоколів. За підрахунками голосів, кандидатуру Олеся Довгого підтримали 43,30% виборців. За найближчого переслідувача переможця виборів Артема Петрощука проголосували 25,89%. Решта кандидатів отримали менше 5% голосів.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала вже 62% бюлетенів станом на 13.00.