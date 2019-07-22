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Факти / Україна / Політика

Результати виборів 2019: топ-10 політиків, які не проходять до Ради

За результатами парламентських виборів 2019, у новій Верховній Раді українці вже точно не побачать Надію Савченко, Світлану Заліщук та Олександра Грановського.

Результати виборів 2019: топ-10 політиків, які не проходять до Ради

Центральна виборча комісія продовжує підрахунок голосів з бюлетенів, отриманих з мажоритарних округів після голосування на парламентських виборах.

За результатами ЦВК, які вже є на цю мить, низка відомих політиків не потрапляє у нову Верховну Раду.

На 94-му виборчому окрузі чинний нардеп Ігор Кононенко програє телеведучому Олександру Дубинському (14,24% проти 35,73% – дані 23,52% опрацьованих бюлетенів).

Народний депутат Сергій Пашинський програє на окрузі №64, набравши 17,62% голосів за результатами опрацювання 61,2% протоколів. Лідирує тут В’ячеслав Сігачов (28,74%).

На окрузі №65 точиться жорстка боротьба за мандат між нардепом Володимиром Литвином і кандидатом від партії Слуга народу Дмитром Костюком. Литвин поки незначно поступається (29,41% проти 32,7% – дані 35,61% опрацьованих бюлетенів).

На 169-му окрузі вже програв нардеп Олександр Грановський, який після підрахунку 79,59% набрав 15,41% голосів. Тут мандат отримає Олександр Куницький від Слуги народу.

Може не бути в новому парламенті і Сергія Лещенка. Балотуючись в київському окрузі №220, він поки набирає 12%. Лідирує на окрузі Анна Бондар від Слуги народу з результатом 37,19% голосів після опрацювання 61,84% бюлетенів.

На 213 окрузі також програє представнику Слуги народу Артему Дубнову інший нардеп – Борислав Береза ​​(17,99% проти 36,24% – дані 82,50% опрацьованих бюлетенів).

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Крім Берези і Лещенка, у Києві на 212 окрузі програє представник ВО Свобода – Ігор Мірошниченко. Після підрахунку 91,11% голосів Мірошниченко з результатом в 9,05% поступається мандатом Максиму Перебийнісу від Слуги народу.

У Верховну Раду точно не проходить чинний депутат Світлана Заліщук. На 199 окрузі, де підрахували 53,76% протоколів, вона набрала 8,65%. Тут за лідерство борються нардеп Валентин Ничипоренко (36,48%) і кандидат від Слуги народу Сергій Нагорняк (35,78%).

На окрузі №106 за результатами опрацювання 52,85% протоколів програє Геннадій Москаль. Екс-глава Луганської та Закарпатської ОДА набирає 11,61% голосів. На окрузі з невеликим відривом лідирує представник Слуги народу Олексій Кузнєцов (21,12% голосів). Самовисуванець Юрій Фурман набрав 19,77% голосів.

Точно у новій Раді українці не побачать нардепа Надію Савченко. На окрузі №51, де порахували вже всі голоси, вона набрала 1,20%. Переміг тут самовисуванець Олександр Ковальов з результатом у 33,03%.

Нагадаємо, усю інформацію про парламентські вибори можна знайти в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.

Фото: Facebook

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  • Так 48%, 154 votes
    154 votes 48%
    48%
  • Ні 30%, 97 votes
    97 votes 30%
    30%
  • Частково 22%, 70 votes
    70 votes 22%
    22%
Всього голосів: 321
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