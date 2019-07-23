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Факти / Україна / Політика

Мандат на реформи – в ЄС відреагували на вибори до Верховної Ради

В ЄС очікують, що після парламентських виборів в Україні продовжать реформи і співпрацю з європейськими інститутами.

Вибори до Верховної Ради

Прес-секретар Європейської служби зовнішніх зв’язків і політики безпеки Мая Косьянчич заявила, що Євросоюз очікує продовження реформ в Україні, процесу європейської інтеграції і співпраці з інститутами ЄС.

– Після президентських виборів у березні і квітні український народ знову дав твердий мандат на проведення реформ на наступні п’ять років. Тепер нова влада повинні відповідати очікуванням громадян України, – йдеться у заяві.

ЄС також взяв до уваги висновки Бюро демократичних інститутів і прав ОБСЄ, які говорять про те, що на виборах до Верховної Ради були дотримані основні права і свободи.

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Важливим назвали і те, що влада України усувала виявлені недоліки перед встановленим виборчим циклом.

Євросоюз також виступає за те, щоб Україна була демократичною, стабільною і процвітаючою країною.

До слова, голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла, в яких випадках парламентські вибори можуть визнати недійсними.

Джерело: Євросоюз

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