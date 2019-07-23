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Факти / Україна

Рябошапка розглядається на посаду генпрокурора – Зеленський

Володимир Зеленський назвав ім’я кандидата на посаду генпрокурора України.

Рябошапка розглядається на посаду генпрокурора – Зеленський

Заступник голови Офісу президента України Руслан Рябошапка розглядається на посаду генерального прокурора України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам, відповідаючи на запитання, хто може очолити ГПУ після Юрія Луценка.

При цьому глава держави підкреслив, що Рябошапка – не єдина кандидатура на посаду керівника Генпрокуратури.

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– Рябошапка крутий спеціаліст. Один з найкращих, – сказав Зеленський.

До слова, раніше президент повідомив, коли представить кандидатуру нового генпрокурора.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс Президента

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