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Факти / Україна

Симоненко просить суд скасувати заборону Компартії України

Петро Симоненко звернувся до суду з проханням скасувати заборону на діяльність комуністичної партії Україні.

Симоненко просить суд скасувати заборону Компартії України

Петро Симоненко направив до Окружного адміністративного суду Києва позов до Міністерства юстиції з проханням скасувати заборону на діяльність КПУ.

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Йдеться про скасування наказу Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було визнано, що діяльність КПУ, її назва і символіка не відповідають закону про декомунізацію.

Раніше Факти ICTV писали, що на засіданні Конституційного суду підтвердили конституційність закону про декомунізацію і мовної статті закону про освіту.

Фото: УНІАН

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