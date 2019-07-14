Питання декомунізації повинні вирішуватися на місцевих референдумах, а не в стінах парламенту, вважає лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков.

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков в ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня на ICTV висловив думку про те, хто повинен ухвалювати рішення про декомунізацію.

За його словами, рішення щодо перейменування міст, сіл або вулиць “мають ухвалювати ті, хто безпосередньо там знаходиться і живе” – тобто через місцевий референдум.

– На жаль, місцеві ради також не завжди відображають у повному обсязі ті інтереси, які є у місцевих жителів, – зазначив Разумков.

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