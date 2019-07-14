PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Разумков запропонував декомунізацію віддати місцевим референдумам

Питання декомунізації повинні вирішуватися на місцевих референдумах, а не в стінах парламенту, вважає лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков.

разумков

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков в ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня на ICTV висловив думку про те, хто повинен ухвалювати рішення про декомунізацію.

За його словами, рішення щодо перейменування міст, сіл або вулиць “мають ухвалювати ті, хто безпосередньо там знаходиться і живе” – тобто через місцевий референдум.

– На жаль, місцеві ради також не завжди відображають у повному обсязі ті інтереси, які є у місцевих жителів, – зазначив Разумков.

Читайте: Передвиборча програма партії Слуга народу – основні тези

Нагадаємо, днями у Харкові повернули на місце пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як виглядає Дарт Вейдер: ЦВК показала обличчя кандидата в нардепи
До 21 липня 90% Путін поверне українських моряків – Порошенко
У Слузі народу готові люструвати Данилюка і Абромавічуса
Вибори до Ради: завтра – останній день для зміни місця голосування
Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Понад 200 тисяч українців змінили місце голосування
Як змінити місце голосування на виборах до Верховної Ради
Список партій на вибори до Верховної Ради 2019
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка