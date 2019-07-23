У серпні Нафтогаз знизить ціну на газ для населення на 5,5%.
Кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5% – до 4 640 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м.
– Незважаючи на спротив монополіста, ми знайшли рішення і змусили Нафтогаз продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ. В результаті дії урядової постанови ціна на газ впала на 25%, – наголосив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
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З 1 серпня також знизять ціну на газ для промислових споживачів – на 7,2-7,5%.
Нагадаємо, у липні Нафтогаз знизив ціну на газ для населення на 10,4%.
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