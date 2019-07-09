Відмовитись від імпорту можливо: як Україні збільшити видобуток газу

За рік Україна споживає майже 32 млрд кубів газу. З них 21 млрд – це власний видобуток, а ще 11 ми змушені постачати з ЄС. Хоча за своїм потенціалом Україна здатна з імпортера перетворитися в експортера газу. За запасами вуглеводнів, ми треті в Європі. За найскромнішими підрахунками, у вітчизняних надрах від 600 млрд до трильйона кубів газу. Найбільші поклади у Харківській та Полтавській областях, на Західній території Україні, а також поблизу Одеси.

Науковці підрахували: якби ці родовища освоїли, Україна б забезпечила себе власними енергоресурсами на десятиліття вперед.

І це лише традиційні, а не сланцеві вуглеводні. З урахуванням нетрадиційних ресурсів Україна має взагалі фантастичні запаси.

Утім, найбільші поклади вуглеводнів залягають на великій глибині – понад 5 км. Видобути їх не просто – потрібні мільярдні інвестиції та сучасні технології. На жаль, за останні 30 років бурильного буму в Україні не відбулося. Не склалося і зі сланцевою революцією – навіть західні Шелл та Шеврон не змогли видобути в Україні бажаний сланцевий газ.

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Та нині з’явився шанс надолужити. Стали відомі переможці конкурсу на укладання угод про розподіл вуглеводнів на дев’яти перспективних ділянках. Серед тих, хто отримав нові ділянки, і державна Укргазвидобування, і приватні українські компанії, а також американська та канадська.

Експерти сподіваються, що перший видобуток газу з цих родовищ почнеться вже за 3 роки. І це стане прикладом для інших потужних інвесторів.

На чорноморському шельфі, підконтрольному Україні, перспективні поклади нині оцінюють у понад 1 трлн кубів газу. Справа лише за видобутком. І тоді відмовитися від імпорту палива можна буде практично назавжди.

До слова, Україна хоче вирішити газове питання з Росією у вересні – Зеленський.

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