День хрещення Київської Русі православні українці відзначають 28 липня ­- у день пам’яті великого князя Володимира. На хресну ходу в Київ з’їжджаються прочани з усіх регіонів.

День хрещення Русі-України став державним святом у 2008 році, коли третій президент Віктор Ющенко підписав указ його святкування. Факти ICTV пропонують згадати про визначну подію в історії України.

Роль князя Володимира у хрещенні Русі

28 липня вважається днем смерті Володимира (980-1015), а саме хрещення найбільш ймовірно відбулося 14 серпня (за новим стилем) 988 року. Цей процес був тривалим, адже князю для об’єднання земель та посилення влади необхідна була зміна релігії.

Згідно з Повістю временних літ, Володимир ще до хрещення пройшов випробування вірою. Волзькі болгари пропонували йому прийняти іслам, Рим – католицтво, а хозарські євреї – іудаїзм.

Однак князь Володимир вибрав православ’я. Вирішальною була подорож до Константинополя. До того ж, його бабуся – княгиня Ольга – була православною християнкою. Її охрестили у столиці Візантії ще в 955 році.

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Хрещення князя Володимира відбулося в Херсонесі. Тут він збудував церкву на честь святого Василя, ім’я якого він отримав при хрещенні. Повернувшись до Києва, князь охрестив своїх синів і підданих, а також розігнав своїх язичницьких дружин.

За його наказом були знищені вівтарі та ідоли древніх богів. Масове хрещення населення відбулося в Дніпрі.

Якщо хрещення киян пройшло більш-менш без насильства, то в інших князівствах воєводи хрестили людей мечем і вогнем.

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Після хрещення на Русі почали будувати християнські храми. А на стародавньому капищі було споруджено церкву святого Василя, а пізніше – Десятинну церкву.

Що було до Володимира

Хрещення Русі князем Володимиром було лише продовженням тривалого процесу християнізації українських земель. Різноманітні джерела вказують на те, що християнство з’явилося тут задовго до Володимирового хрещення – ще у І столітті, коли у Києві перебував апостол Андрій Первозваний.

Є також дані про перших християн-мучеників у Криму, зокрема про загибель одного з перших Римських архиєреїв Папи Климентія І.

Більш того, у літописах йдеться про хрещення князя Аскольда у 860 році під час походу на Константинополь, який нібито навіть намагався хрестити киян, але у 882 році його вбили.

Проте християнські спільноти в Києві залишилися, про що свідчить договір Русі з Константинополем, укладений за князя Ігоря у 941 році.

Нове піднесення християнства на Русі розпочалося за святої княгині Ольги, яка визнана також рівноапостольною.

Програма заходів до Дня хрещення Русі

На центральних вулицях столиці на честь свята пройдуть молебні та хресні ходи.

28 липня свою першу хресну ходу проведе Православна церква України на чолі з митрополитом Епіфанієм. Вона розпочнеться з молебня о 8.30 у Софії Київській та пройде до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

Також на святкування 1031-ї річниці хрещення України-Русі до Києва привезуть мощі святого апостола Андрія Першозваного та частинку древа Хреста Господнього.

Вони перебуватимуть 28 липня у Святій Софії під час урочистої божественної літургії, після якої їх візьмуть із собою в хресну ходу.

29 липня мощі знову будуть на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. В його кафедральному соборі до 18:00 всі охочі зможуть вклонитися та помолитися біля святині.

Українська православна церква Московського патріархату також проведе свою хресну ходу. 27 липня о 13.00 на Володимирській гірці відбудеться урочистий молебень, який очолить предстоятель УПЦ МП Онуфрій.

Після завершення молебню відбудеться хресна хода від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

28 липня о 9:00 відбудеться урочиста літургія на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври, яку проведе предстоятель УПЦ МП Онуфрій.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній анонсував реформи в ПЦУ.