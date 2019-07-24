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Москалькова спростувала домовленості про повернення моряків

Слідчі РФ не приймали рішення про повернення військовополонених моряків в Україну.

москалькова

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова спростувала слова українського омбудсмена Людмили Денисової про досягнуті домовленості щодо повернення українських військовополонених моряків.

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– Я пояснила, як проходить процедура переговорів з української сторони. З нашого боку, наскільки мені відомо, слідчі органи ніякі рішення не приймали, поки, принаймні, – сказала Москалькова.

Нагадаємо, 24 липня Денісова заявила, що домовленості щодо повернення з Росії військовополонених моряків досягнуті.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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