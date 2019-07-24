Кабмін розширив список платних автомобільних номерів і встановив на них ціни від 4 тис. до 30 тис. грн.

Кабінет міністрів розширив список платних автомобільних номерних знаків і встановив на них ціни до 30 тис. грн.

Рішення було прийнято через обмежену можливість купити номери з бажаною комбінацією цифр.

Раніше була передбачена покупка тільки 18 комбінацій з чотирьох однакових цифр поспіль – 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, а також в межах від 0001 до 0009.

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Інші видавалися за звичайною ціною, що призвело до корупційної складової процесу отримання номерних знаків.

З цієї причини уряд розширив список платних номерів, які мають підвищену пропозицію і встановив ціни.

Ціни на автомобільні номери

номери від 0001 до 0009 – 30 тис. грн;

номери з чотирьох цифр, три з яких поспіль однакові – 10 тис. грн;

номера з чотирьох цифр з двома парами однакових – 10 тис. грн;

номери з послідовних цифр 0123 або 1234 – 8 тис. грн;

номера з чотирьох цифр, три з яких однакові, але не підряд – 4 тис. грн;

номера з чотирьох цифр, де перша і третя, а також друга і четверта або перша і четверта й друга і третя однакові – 4 тис. грн.

Видача або заміна всіх зазначених номерів зі списку для легкових авто, які належать органам держвлади, коштуватиме 300 грн.

Нагадаємо, 11 липня в Україні прийняли закон, що передбачає введення зелених номерів для електрокарів.