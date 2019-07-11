PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На електрокарах дозволили встановлювати зелені номери

В Україні прийняли закон, що передбачає введення зелених номерів для електрокарів.

На електрокарах дозволили встановлювати зелені номери

За ухвалення закону проголосували 233 народних депутати з необхідних 226.

За словами нардепа Олексія Рябчина, прийняття закону дозволить забезпечити захист прав водіїв електрокарів і забезпечить доступ до зарядних станцій.

Дивіться сюжетЕлектромобілі в Україні: чому популярні та скільки можна заощадити

– Законопроект дуже простий. Він дає можливість ввести зелені номери для електрокарів, врегулювати питання облаштування паркомісць, зарядки для автомобілів, – зазначив він.

У пояснювальній записці зазначено, що розвиток електромобільності в Україні гальмує відсутність обладнаних місць для паркування і зарядки.

Неодноразово зафіксовані випадки, коли місця, які оснащені зарядними пристроями займають авто без електродвигуна.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що побудує зарядні станції Tesla в Україні.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рада ввела хімічну кастрацію педофілів
Новий Виборчий кодекс: відкриті списки і бонус для виборців
Виборчий кодекс: як голосували нардепи (СПИСОК)
Парламентські вибори 2019: дрейф від мажоритарки до пропорційної системи
Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс
Виборчий кодекс і закон про заручників: що розглядає Рада в останній робочий день (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах
Законопроект Зеленського про ВАКС: ЄС звернувся до Ради
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка