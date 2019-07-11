В Україні прийняли закон, що передбачає введення зелених номерів для електрокарів.

За ухвалення закону проголосували 233 народних депутати з необхідних 226.

За словами нардепа Олексія Рябчина, прийняття закону дозволить забезпечити захист прав водіїв електрокарів і забезпечить доступ до зарядних станцій.

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– Законопроект дуже простий. Він дає можливість ввести зелені номери для електрокарів, врегулювати питання облаштування паркомісць, зарядки для автомобілів, – зазначив він.

У пояснювальній записці зазначено, що розвиток електромобільності в Україні гальмує відсутність обладнаних місць для паркування і зарядки.

Неодноразово зафіксовані випадки, коли місця, які оснащені зарядними пристроями займають авто без електродвигуна.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що побудує зарядні станції Tesla в Україні.