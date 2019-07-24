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Факти / Україна

Зеленський провів зустріч з послами G7, ЄС і НАТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з групою послів країн G7 і главами представництв ЄС і НАТО в Україні.

Зустіч Зеленського

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з групою послів країн G7 і главами представництв ЄС і НАТО в Україні приділив увагу реформам.

Також обговорювалася і підтримка міжнародними партнерами зусиль президента і його команди у проведенні реформ.

Представники G7, ЄС і НАТО висловили готовність надавати підтримку у реалізації реформ, про які раніше заявляв Зеленський.

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Президент подякував дипломатичним представникам за роботу спостерігачів на позачергових парламентських виборах.

– Це не перші вибори в Україні, які проходять мирно, демократично, і це завдяки, зокрема, міжнародним спостерігачам. Дякуємо за допомогу, – сказав Зеленський.

Крім того, він розповів про ситуацію на Донбасі і додав, що для прогресу у врегулюванні конфлікту необхідне дотримання режиму припинення вогню.

До слова, в Євросоюзі заявили, що очікують продовження реформ в Україні після завершення виборів до Верховної Ради.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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