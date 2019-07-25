У Києві у зв’язку із святкуванням Хрещення Київської Русі-України 27-28 липня перекриють низку вулиць.

Святкування Хрещення Київської Русі-України відбудеться 27-28 липня. У Києві через проведення низки заходів перекриють деякі центральні вулиці.

Обмеження руху всіх видів транспортних засобів передбачено:

27 липня з 06:00 до 16:30 – на вул. Трьохсвятительській (від площі Михайлівської до Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі), Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави), вул. Лаврській (від площі Слави до вул. Цитадельної);

28 липня з 11:00 до 13:30 – Володимирським проїздом (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).

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Відповідні зміни у русі транспорту 27 липня відбудуться з нагоди урочистого молебню та хресної ходи за маршрутом Володимирська гірка – вул. Трьохсвятительська – Європейська площа – вул. Грушевського – вул. Мазепи – вул. Лаврська.

28 липня з 11:00 до 13:30 відбудуться урочистий молебень на Володимирській гірці та хресна хода за маршрутом Софійська площа – Володимирська гірка.

Раніше Факти ICTV писали про історію свята Хрещення Русі.