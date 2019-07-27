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Факти / Україна

Відразу знайшли спільну мову – посол США про розмову Зеленського і Трампа

Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп змогли знайти спільну мову.

Відразу знайшли спільну мову – посол США про розмову Зеленського і Трампа

Посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд розповів, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп змогли знайти спільну мову під час телефонної розмови.

За його словами, спілкування лідерів держав тривало досить довго, вони знайомилися.

– Я спілкувався з обома і до, і після цієї розмови. Розмова пройшла дуже успішно, вони відразу знайшли спільну мову, – сказав Сондланд.

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Посол США додав, що наприкінці розмови Трамп запросив Зеленського найближчим часом відвідати Білий дім.

Нагадаємо, 25 липня відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа.

Джерело: Радіо Свобода

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