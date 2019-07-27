Сполучені штати вже ведуть підготовку до зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа.

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати працюють над підготовкою зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського президента Дональда Трампа.

Наразі узгоджують графіки двох лідерів держав.

Зі слів спецпредставника США, цю зустріч хочуть зробити якомога продуктивнішою.

Читайте: Зеленський провів зустріч з послами G7, ЄС і НАТО

– Посол Тейлор в тісному контакті працює з командою президента Зеленського, щоб розробити такий порядок денний. Ми не знаємо яка саме дата зможе спрацювати для графіків обох президентів, – сказав Волкер.

Він додав, що точну дату зустрічі Зеленського і Трампа можуть оголосити дуже скоро.

До слова, посол США в ЄС Гордон Сондланд розповів, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп швидко знайшли спільну мову.