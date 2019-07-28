Бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню, обстрілявши КПВВ Мар’їнка.

Незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли контрольно-пропускний пункт Мар’їнка.

– 28 липня, о 00.15 збройні формування РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Зокрема, вони здійснили обстріл КПВВ Мар’їнка, застосувавши крупнокаліберну зброю, – заявили у прес-центрі ООС.

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Бойовики зробили близько п’яти одиночних пострілів.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, оскільки стало дотримуються режиму припинення вогню.

Раніше Факти ICTV писали, що на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Внаслідок чого загинули двоє бійців ЗСУ.