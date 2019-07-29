Назва Корвалол є добре відомим знаком, права на який належать Фармаку, заявив заступник директора НДІ Інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Олександр Дорошенко.

Рішення Верховного суду, згідно з яким спір між ПАТ Фармак і ПрАТ ФФ Дарниця щодо ТМ Корвалол знову направлений на розгляд суду першої інстанції, не скасовує попереднього рішення про те, що назва Корвалол є добре відомим знаком, права на який належать Фармаку.

Про це заявив заступник директора НДІ Інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Олександр Дорошенко.

– Твердження, що корвалол тепер не є добре відомим знаком, безумовно, невірне. Оскільки з переліку добре відомих знаків цей знак не виключений. Тобто, як і раніше залишається в силі рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку і торгівлі. Принаймні, до нового рішення суду, – зазначив Дорошенко.

Він нагадав, що знак Корвалол вперше був зареєстрований саме Фармаком з номером свідоцтва 7321 і права ці діють з травня 1993 року. А заявка компанії Дарниця була подана тільки в 2003 році.

– До цього часу десять років абсолютно офіційно знак належав саме Фармаку і, безумовно, за цей час, можна сказати, що став відомим саме щодо власника знака – ПАТ Фармак. І таким його статус є і на сьогодні – як з точки зору споживача, так і формально. Якщо ви звернетеся до відкритого реєстру добре відомих знаків, то виявите, що Корвалол там є і його власником є Фармак. Тому, говорити про те, що Корвалол втратив якусь розрізняльну здатність або втратив статус добре відомого знаку по відношенню до Фармак – неправильно, – підкреслив експерт.

Дорошенко також вказав на схожість в судових спорах щодо корвалолу між компаніями Фармак і Здоров’я (за яким судове рішення було прийнято на користь ПАТ Фармак) і аналогічним спором між Фармаком і Дарницею.

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– Я вважаю, що певна схожість в цих двох справах є, за винятком того, що у випадку з фірмою Здоров’я питання – з реєстрацією лікарського препарату, а в разі Дарниці – з товарними знаками. Претензії Фармак по відношенню до Здоров’ю цілком обгрунтовані, тому що торговельна назва Корвалол спочатку з 1993 року належить саме Фармак. Природно, власник знака має право перешкоджати протиправного використання цього знака. А така реєстрація, яку здійснила фірма Здоров’я, насправді і є одні з видів такого використання, – зазначив Дорошенко.

Нагадаємо, співробітники Фармак провели акцію Я працюю один день для армії, в рамках якої було зібрано близько 800 тис грн.

Джерело: Апостроф