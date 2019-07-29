У першій половині 2019 року група компаній Олком збільшила обсяг продажів своєї продукції товарних категорій Вагові маргарини і Спеціалізовані жири майже втричі, або на 178% порівняно з минулим роком.

Відповідні асортиментні позиції призначені для В2В-сегмента, переважно для підприємств харчової промисловості.

– Наші маргарини та спеціалізовані жири призначені для кондитерської галузі, яка все активніше експортує свою продукцію. Зростання обсягів постачання за кордон, за нашими оцінками, становить не менше 15%, а в окремих виробників досягає 30%. У ланцюжку створення вартості Олком займає місце субекспортера, постачальника інгредієнтів, які відповідають стандартам якості ЄС та США. Ми провели серйозну роботу з технічного переоснащення виробництва, ввели в експлуатацію спеціальну технологічну лінію. З нами співпрацюють великі відомі бренди, які бачать у використанні наших маргаринів і жирів додаткову конкурентну перевагу на зовнішньому ринку, – прокоментував таку динаміку Юрій Євенко, СЕО Київського маргаринового заводу.

Група Олком активно розвиває В2В-напрям уже протягом року. За цей час технологи Київського маргаринового заводу, виробничої бізнес-одиниці групи, модернізували традиційні рецептури та запропонували нові. Під ТМ Олком промислові споживачі можуть придбати вже більше 20 асортиментних позицій.

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Компанія також повідомляє про помітне зростання в першому півріччі 2019 року обсягу продажів у товарних категоріях для В2С-сегмента. Навіть на стагнуючому ринку фасованих маргаринів групі Олком вдалося домогтися 32-відсоткового приросту роздрібних продажів фасованого маргарину ТМ Смачно як завжди. А роздрібні продажі нового виду продукції – маргарину Тарасик домашній в упаковці 250 грамів – виросли у півтора раза.

– Досягти надзвичайних показників вдалося завдяки системній роботі та комплексному підходу до розвитку бізнесу. Ми вдвічі збільшили виробничі потужності Київського маргаринового заводу, модернізували виробництво й оновили рецептури. Істотно збільшилися наші логістичні можливості, зокрема за рахунок розширення складських площ і посилення інших елементів системи логістики. У сукупності перераховані заходи забезпечують позитивну синергію та дозволяють Олкому зміцнювати ринкові позиції в В2С- і у В2В-сегментах, – описує рецепт успіху від Олком Юрій Євенко.

До слова, раніше ми писали про те, що воду Малиш виробляють за всіма особливостями дитячого харчування.