Ще близько мільйона українців отримають субсидії на опалювальний сезон. У пріоритеті пенсіонери старше 70 років.

Представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що наразі розглядаються зміни, згідно з якими ще близько мільйона українців отримають субсидії на цей опалювальний сезон.

Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії. За моїми оцінками, йдеться десь про додатковий мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога. Серед цього мільйона, думаю, значною мірою будуть пенсіонери, яким більше 70 років, тому що це незахищена категорія, – повідомив Андрій Герус.

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Він також пояснив, що працювати потрібно не над зниженням тарифів, а над розвитком економіки. Якщо вона зростатиме на 6% в рік, а не на 2,8%, як зараз, то питання тарифів не буде настільки гострим.

Андрій Герус також звернув увагу на те, що наразі знижується тільки вартість газу, про інші зміни в тарифах говорити не варто.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні можуть зрости тарифи на холодну воду.