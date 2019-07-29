Уряд Великої Британії не виключає можливість виходу зі складу ЄС без угоди, яку також називають жорсткий Brexit.

Велика Британія прискорила темпи підготовки Brexit і буде готова вийти зі складу Євросоюзу 31 жовтня незалежно від того, буде угода з ЄС чи ні.

В уряді Великої Британії припускають, що Євросоюз не збирається переглядати угоду щодо Brexit, тому виходити треба з тієї ситуації що він пройде без нього.

– З новим прем’єр-міністром, новим урядом і новим баченням місії ми вийдемо зі складу ЄС 31 жовтня. Жодних якщо. Жодних але. Жодних відстрочок. Brexit відбудеться – сказав член парламенту країни Майкл Гоув.

Читайте: Борис Джонсон сформував новий уряд Великої Британії

Він додав, що Велика Британія сподівається на лояльність зі сторони ЄС і перегляд угоди, проти якої виступає прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Однак підготовку до жорсткого Brexit повинні вести.

Нагадаємо, Бориса Джонсона офіційно призначили на посаду прем’єр-міністра Великої Британії 24 червня.

Джерело: Irish Times