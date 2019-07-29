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Факти / Україна

Велика Британія веде підготовку до жорсткого Brexit

Уряд Великої Британії не виключає можливість виходу зі складу ЄС без угоди, яку також називають жорсткий Brexit.

Велика Британія веде підготовку до жорсткого Brexit

Велика Британія прискорила темпи підготовки Brexit і буде готова вийти зі складу Євросоюзу 31 жовтня незалежно від того, буде угода з ЄС чи ні.

В уряді Великої Британії припускають, що Євросоюз не збирається переглядати угоду щодо Brexit, тому виходити треба з тієї ситуації що він пройде без нього.

– З новим прем’єр-міністром, новим урядом і новим баченням місії ми вийдемо зі складу ЄС 31 жовтня. Жодних якщо. Жодних але. Жодних відстрочок. Brexit відбудеться – сказав член парламенту країни Майкл Гоув.

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Він додав, що Велика Британія сподівається на лояльність зі сторони ЄС і перегляд угоди, проти якої виступає прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Однак підготовку до жорсткого Brexit повинні вести.

Нагадаємо, Бориса Джонсона офіційно призначили на посаду прем’єр-міністра Великої Британії 24 червня.

Джерело: Irish Times

Фото: Dreamstime

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