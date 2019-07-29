Правительство Великобритании не исключает возможность выхода из состава ЕС без соглашения, которое также называют жесткий Brexit.

Великобритания ускорила темпы подготовки Brexit и будет готова выйти из состава Евросоюза 31 октября независимо от того, будет сделка с ЕС или нет.

В правительстве Великобритании предполагают, что Евросоюз не собирается пересматривать соглашение о Brexit, потому исходить нужно из той ситуации что он пройдет без него.

– С новым премьер-министром, новым правительством и новым видением миссии мы выйдем из состава ЕС 31 октября. Никаких если. Никаких но. Никаких отсрочек. Brexit состоится – сказал член парламента страны Майкл Гоув.

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Он добавил, что Великобритания надеется на лояльность со стороны ЕС и пересмотр соглашения, против которого выступает премьер-министр Борис Джонсон.

Однако подготовку к жесткому Brexit должны вести.

Напомним, Бориса Джонсона официально назначили на должность премьер-министра Великобритании 24 июня.

Источник: Irish Times