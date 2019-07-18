Глава Об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков звернувся до прем’єр-міністра України з проханням знизити тарифи Укренерго для промисловості.

Потенціал зниження ціни електроенергії для промисловості полягає в зниженні тарифу НЕК Укренерго на передавання електроенергії та в наданні можливості промпідприємствам доступу до аукціонів з продажу електроенергії НАЕК Енергоатом.

Про це заявив глава Об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков в листі прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, віце-прем’єр-міністру Володимиру Кістіону та міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику за підсумками круглого столу Запуск оптового ринку електроенергії: перші результати та виклики.

Каленков від імені металургів України ще раз підтвердив підтримку реформи ринку електроенергії, проте звернув увагу на низку питань, які є критичними для підприємств галузі, оскільки це пов’язано з формуванням кінцевої ціни на електроенергію для підприємств металургійної галузі України.

– Нас турбує той факт, що незважаючи на те, що ціна на виробництво електроенергії, яка формується на ринку на добу вперед, не виросла, кінцевий тариф для підприємств галузі збільшився вище очікуваного ними рівня, – написано в листі.

Основними причинами Каленков назвав суттєве зростання тарифу на передавання Укренерго та відсутність доступу до аукціонів з продажу електроенергії Енергоатому.

– У поточних умовах глобального зниження цін на металопродукцію та постійного зростання конкуренції на цільових ринках збуту значне зростання кінцевої вартості електроенергії може негативно вплинути на економіку підприємств металургійної галузі України та створити ризики щодо скорочення експорту металопродукції, – сказано в зверненні.

У зв’язку з цим Каленков запропонував терміново організувати зустріч за участю всіх залучених сторін (профільного міністерства, регулятора, генерації, споживачів) для вироблення механізмів щодо зниження тарифу Укренерго для промисловості.

– Це може бути реалізовано або за допомогою актуалізації обсягів виробництва ВДЕ, дотування яких в поточній моделі ринку передбачено промисловістю, або ж перекласти всю компоненту на Гарантованого покупця. У випадку актуалізації обсягів розмір тарифу можна знизити на 26% або до 230 грн/МВт-год (встановлений з 01.08.2019 рівень – 312 грн\МВт-год), у випадку покладання обов’язків на Гарантованого покупця потенціал зниження тарифу досягає 66%, – йдеться в листі.

Другий спосіб врегулювати ситуацію – забезпечити реалізацію Енергоатомом електроенергії для промисловості.

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– У поточному форматі 90% генерації Енергоатом повинен реалізувати для цілей населення і мереж, 10% – на ринок на добу вперед, тобто промисловості з її рівним споживанням (базове навантаження складає до 85% від загального профілю) не залишається доступу до більш конкурентної атомної енергетики. При цьому 27.06 обсяг реалізації електроенергії Енергоатомом населенню на липень 2019 р. склав 4,1 ТВт-год, тоді як споживання населення в більш жаркий липень 2018 року склало всього 2,6 ТВт-год. Тому необхідно визначати цифру реалізації населенню на підставі прогнозного плану споживання, а решту обсягу забезпечити до реалізації на спецаукціонах для промисловості, – сказано в зверненні.

На думку представників металургійної галузі, реалізація зазначених кроків дозволить забезпечити зростання вартості електроенергії для промисловості на допустимому рівні, що не перевищує 10%, і таким чином забезпечить безперервну роботу всієї промисловості країни.

Нагадаємо, радник міністра енергетики України, екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех розповів про три інструменти для зниження тарифу Укренерго.

Джерело: uaprom.info