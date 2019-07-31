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Факти / Україна

Зеленський представив нового голову Черкаської ОДА

Новим головою Черкаської ОДА став Ігор Шевченко.

Зеленський представив нового голову Черкаської ОДА

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Черкаську область представив нового голову Черкаської ОДА. Ним став Ігор Шевченко.

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Ігор Шевченко – юрист і підприємець. Він закінчив Чорноморське вище військово-морське училище ім. Нахімова, Черкаський комерційний технікум за спеціальністю правознавство та Національний університет Одеська юридична академія за спеціальністю правознавство.

До речі, Володимир Зеленський оприлюднив список з п’яти кандидатур на посаду голови Одеської ОДА.

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