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Богдан може перейти у Вищу раду правосуддя – ЗМІ

Глава Офісу президента Андрій Богдан може обійняти посаду у Вищій раді правосуддя.

Богдан може перейти у Вищу раду правосуддя – ЗМІ

За повідомленнями ЗМІ, глава Офісу президента Андрій Богдан може отримати посаду у Вищій раді правосуддя.

Про це повідомляє НВ з посиланням на власні джерела.

Раніше ЗМІ також повідомляли про те, що таке рішення може бути пов’язане з ротацією кадрів.

Читайте: Андрій Богдан написав заяву про відставку – ЗМІ

До слова, заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка назвав можливу відставку Андрія Богдана дурницею.

Він припустив, що інформацію спеціально розганяють у ЗМІ.

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