Курс долара в Україні після тривалого падіння різко здорожчав в обмінних пунктах Києва.
Курс долара в Україні здорожчав у столичних обмінних пунктах майже на 15 копійок.
Станом на 9.30 1 серпня обмінники продають американську валюту за 25,3088 грн/долар (дорожче, ніж 31 липня на 14,37 копійок), а купують за 24,9506 грн/долар (дорожче, ніж 31 липня на 16,61 копійок).
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Середній курс покупки євро підвищився на 5,74 копійок до 27,6419 грн/долар, курс продажу підвищився на 2,63 копійки до 28,1797 грн/долар.
Як повідомлялося, 30 липня Національний банк України знизив курс долара до мінімуму з серпня 2016 року.
Джерело: BIN.ua
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