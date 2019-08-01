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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара різко підвищився в обмінниках

Курс долара в Україні після тривалого падіння різко здорожчав в обмінних пунктах Києва.

Долари

Курс долара в Україні здорожчав у столичних обмінних пунктах майже на 15 копійок.

Станом на 9.30 1 серпня обмінники продають американську валюту за 25,3088 грн/долар (дорожче, ніж 31 липня на 14,37 копійок), а купують за 24,9506 грн/долар (дорожче, ніж 31 липня на 16,61 копійок).

Читайте: Курс долара значно завищений – експерти МВФ

Середній курс покупки євро підвищився на 5,74 копійок до 27,6419 грн/долар, курс продажу підвищився на 2,63 копійки до 28,1797 грн/долар.

Як повідомлялося, 30 липня Національний банк України знизив курс долара до мінімуму з серпня 2016 року.

Джерело: BIN.ua

Фото: Dreamstime

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