Заступник директора підприємства Укрпромзовнішекспертиза Сергій Поважнюк оприлюднив дослідження, згідно з якими підвищення тарифів Укрзалізницею вплине на економіку країни.

Нові тарифні ініціативи Укрзалізниці щодо підвищення вартості вантажоперевезень вдарять по економіці. Серед очікуваних наслідків – падіння виробництва і скорочення щонайменше 52 тис. робочих місць.

Такі висновки дослідження державного підприємства Укрпромзовнішекспертиза оприлюднив заступник директора цієї установи Сергій Поважнюк під час наради у Державній регуляторній службі, коментуючи запровадження автоматичної системи індексації тарифів.

– На базі задекларованих Укрзалізницею основних тарифних ініціатив – а саме індексації, яка відбулася у квітні і склала 14,2%, їх планів щодо щоквартальної індексації (автоматичної індексації, – Ред.) і ефекту від дерегуляції вагонної складової – збільшення доходної частини підприємства-монополіста ми сумарно оцінюємо майже в 17 млрд грн. Це гроші, які повинен буде сплатити бізнес, – зазначив Поважнюк.

Згідно з прогнозами Укрпромзовнішекспертизи, якщо тарифні ініціативи Укрзалізниці будуть реалізовані, різке збільшення вартості вантажоперевезень змусить частину основних клієнтів залізниці орієнтуватися на інші види транспорту, де така можливість є. Якщо ж альтернативи залізниці немає, нові тарифи неминуче вдарять по вітчизняній промисловості.

Читайте: УЗ і Мінінфраструктури повинні створити екстрений штаб, щоб встигнути перевезти урожай

– Через збільшення ціни та через ці додаткові 17 млрд грн обсяги виробництва знизяться на 14 млн тонн. Найбільше постраждає виробництво таких вантажів, як мінбудматеріали (це пісок, гравій, вапняк), вугілля, залізорудна сировина. У результаті ВВП знизиться на 0,5%, експорт впаде на 1,36%, імпорт – на 0,5%. Найбільше постраждають підприємства видобувної та переробної промисловості, – зазначив Поважнюк.

На думку експерта, наслідки ініціатив Укрзалізниці безпосередньо торкнуться і пересічних українців. Скорочення робочих місць торкнеться 52 тис. осіб. Бюджети через зниження обсягів виробництва і скорочення робочих місць недоотримають 3,9 млрд грн. Все це – наслідки зростання тарифів. Воно буде мати негативний ефект. Тому його потрібно мінімізувати.

Нагадаємо, Європейська бізнес асоціація виступила проти автоматичної індексації залізничних тарифів.