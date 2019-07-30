Україну очікує транспортний колапс на залізниці, який може привести до втрати рекордного врожаю зернових, якщо не буде вжито заходів.

Про це заявив глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

За його словами, втрата врожаю може статися за збігом цілої низки обставин. Крім нестачі локомотивів, на серпень-вересень припадає великий ремонт автодоріг, що не дозволить перенести частину вантажів з залізниці на автотранспорт.

– Міністерство інфраструктури та залізниця повинні, по-перше, створити якусь структуру, це можна назвати штабом на якийсь особливо складний період, і в межах цієї роботи оцінити, встановити пріоритетність і відповідно формувати плани відвантажень, плани перевезень, виходячи з наших національних інтересів, – заявив Криворучко.

За словами експерта, вирішенням питання про вивезення зерна залізниця повинна турбуватися вже зараз, оскільки далі можливість вивезти зерно може бути втрачена.

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– Вже зараз необхідно максимально перерозподілити локомотиви, тобто забезпечити готовність локомотивного парку до високого навантаження, до високого сезону. Тому що у нас, як завжди, як перший сніг у грудні дивує комунальні служби, так і залізниця, на жаль, дивним чином в серпні каже, що у них власне пік навантаження, величезні вивезення, – заявив експерт.

До речі, Українська зернова асоціація вимагає відкликати проект автоматичної індексації залізничних тарифів