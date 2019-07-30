Автоматична індексація тарифів на залізничні перевезення фактично виключає бізнес з дискусії щодо тарифів і дає можливість необмежено збільшувати витрати вантажовідправників.

Про це йдеться в листі Європейської бізнес асоціації, спрямованому першому віце-прем’єр-міністру України Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, міністру фінансів Оксані Маркаровій, голові правління УЗ Євгену Кравцову та голові Держрегуляторної служби Ксенії Ляпіній.

В асоціації впевнені, що тарифи повинні встановлюватися на економічно обгрунтованому рівні під контролем незалежного державного регулятора – Національної комісії з питань регулювання транспорту.

У листі наголошується, що індексація тарифів на залізничні вантажні перевезення в автоматичному порядку прямо не передбачена чинним законодавством України, зокрема законом України Про ціни і ціноутворення. На думку компаній-членів Комітету з логістики Асоціації, державне регулювання цін має проводитися з урахуванням результатів господарської діяльності АТ Укрзалізниця, а не автоматично.

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Проект постанови Кабінету міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 16 грудня 2009 року №1392 передбачає до кінця 2019 року ще дві додаткових індексації тарифів на перевезення на +2,5% з 1 серпня 2019 і +2,5% з 1 листопада 2019 року, що підвищить витрати вантажовласників на +25% (грудень до грудня).

При цьому фактично в 2019 році вантажні тарифи вже були проіндексовані на 14,2%. У ЕBA відзначають, що за умови узгодження цього проекту постанови витрати вантажовідправників виростуть оціночно на 11,2 млрд гривень у щорічному вимірі, зокрема вже в 2019 році на 6,7 млрд гривень.

– Автоматична індексація фактично виключає бізнес з дискусії щодо збільшення тарифу та дозволяє суб’єкту, який має ознаки монопольного становища на ринку перевезень, збільшувати без обмеження витрати вантажовідправників, як встановлюючи регульований тариф, так і збільшуючи вартість послуг за користування вагонами АТ Укрзалізниця. Якщо автоматична індексація буде встановлена, це може в перспективі призвести до зловживання монопольним становищем з боку перевізника, – відзначають експерти EBA.

У Європейській бізнес асоціації впевнені, що автоматична індексація тарифів за умови погодження, не вирішує в повній мірі питання прогнозованості тарифів. В АТ Укрзалізниця та Міністерстві інфраструктури України залишається право ініціювати протягом року додаткові “приховані” підвищення тарифу на перевезення (уніфікація тарифних класів, введення в механізм нарахування плати за користування вагонами).

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На думку компаній-членів Комітету асоціації, індекс промислових цін, як індикатор зміни цін на послуги УЗ, не відображає об’єктивну структуру витрат підприємства, 50% якої є фонд оплати праці, не залежить від ІСЦ і на який впливає індекс споживчих цін, що в 2018 році був набагато нижче (9,8%).

У листі підкреслюється, що застосування автоматичної індексації тарифів призведе лише до зниження обсягу перевезень залізничним транспортом, тобто, до втрати доходів підприємства Укрзалізниці.

Нагадаємо, Європейська бізнес асоціація виступає за перегляд підвищення тарифу на вантажоперевезення.