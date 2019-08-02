Керівник Офісу президента України Андрій Богдан дійсно написав заяву на звільнення, підтвердив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву на звільнення.

Це відбулося під час розмови з представниками ЗМІ в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки глави держави.

Зеленський уточнив, що станом на сьогодні не підписував заяву на звільнення від Богдана.

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– Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку, – заявив Зеленський.

Як повідомлялося, новина про те, що Богдан написав заяву про відставку, з’явилася спочатку у ЗМІ.