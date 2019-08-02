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Факти / Україна / Політика

Богдан дійсно написав заяву на звільнення – Зеленський

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан дійсно написав заяву на звільнення, підтвердив Володимир Зеленський.

Богдан дійсно написав заяву на звільнення – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву на звільнення.

Це відбулося під час розмови з представниками ЗМІ в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки глави держави.

Зеленський уточнив, що станом на сьогодні не підписував заяву на звільнення від Богдана.

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– Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку, – заявив Зеленський.

Як повідомлялося, новина про те, що Богдан написав заяву про відставку, з’явилася спочатку у ЗМІ.

Джерело: Офіс Президента

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