У Києві обвалилася бетонна конструкція пішохідного мосту на Труханів острів.

У Києві обвалилася частина Паркового мосту. Як повідомляють користувачі у соцмережах, не витримала бетонна конструкція пішохідного мосту на Труханів острів.

Як видно на відео, біля колони мосту лежить груда бетону.

Парковий міст споруджено у 1956-1957 роках за проектом інституту Укрпроектстальконструкція за участю Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР.

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Як повідомлялося, у Києві через ремонтні роботи на Південному мосту обмежать рух транспорту.