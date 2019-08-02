У Києві обвалилася бетонна конструкція пішохідного мосту на Труханів острів.
У Києві обвалилася частина Паркового мосту. Як повідомляють користувачі у соцмережах, не витримала бетонна конструкція пішохідного мосту на Труханів острів.
Як видно на відео, біля колони мосту лежить груда бетону.
Парковий міст споруджено у 1956-1957 роках за проектом інституту Укрпроектстальконструкція за участю Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР.
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Як повідомлялося, у Києві через ремонтні роботи на Південному мосту обмежать рух транспорту.
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