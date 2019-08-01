У Києві в напрямку правого берега на Південному мосту загорілася машина, внаслідок чого рух на мосту уповільнено.

На Південному мосту у Києві загорілася машина внаслідок чого утворився затор у напрямку метро Видубичі.

На заїзді на міст з лівого берега машина BMW X5 врізалася у відбійник і одразу ж загорілася.

Щоб працівники пожежної служби змогли оперативно доїхати до місця ДТП, учасники руху організували проїзд, унаслідок чого рух на мосту дуже сповільнився.























У Києві на Південному мосту вщент згоріла машина / 6 фотографий

Інформація про причини ДТП та наявність постраждалих – уточнюється.

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Нагадаємо, 30 липня поблизу Жмеренки на Вінниччині під час руху загорілася електричка Козятин-Жмеринка.