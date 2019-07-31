PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Південному мосту Києва на місяць частково обмежать рух (КАРТА)

У Києві на Південному мості з 2 по 31 серпня обмежать рух транспорту через ремонт.

На Південному мосту Києва на місяць частково обмежать рух (КАРТА)

У Києві на естакаді Південного мосту з 22.00 2 серпня до 31 серпня обмежать рух транспорту.

У цей період триватимуть ремонтні роботи на естакаді у напрямку лівого берега – орієнтовно 400 метрів після Видубичів.

Під час робіт буде обмежено рух для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники ремонтуватимуть шов на іншій половині естакади у цьому ж напрямку.

Читайте: Конфлікт на Русанівці: кияни вимагають зупинити скандальне будівництво

До слова, на Південному мосту Києва планують замінити 46 деформаційних швів, тому комунальники перепрошують за незручності.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Поштовій площі обмежать рух для пішоходів.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві через спеку обмежили рух фур
У Києві поліція викрила онлайн-порностудію з 20 веб-моделями
Нічна стрілянина у Києві: чоловік відкрив вогонь у натовп
У Києві на чотири дні можуть обмежити рух транспорту
У Києві чоловік вдарив 15-річного хлопця ножем у груди
Були зв’язані руки: у Києві на балконі знайшли тіло закривавленої жінки
“Пінна вечірка” на Контрактовій: у фонтан залили миючий засіб
На Поштовій площі обмежать рух для пішоходів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка