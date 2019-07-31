У Києві на Південному мості з 2 по 31 серпня обмежать рух транспорту через ремонт.

У Києві на естакаді Південного мосту з 22.00 2 серпня до 31 серпня обмежать рух транспорту.

У цей період триватимуть ремонтні роботи на естакаді у напрямку лівого берега – орієнтовно 400 метрів після Видубичів.

Під час робіт буде обмежено рух для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники ремонтуватимуть шов на іншій половині естакади у цьому ж напрямку.

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До слова, на Південному мосту Києва планують замінити 46 деформаційних швів, тому комунальники перепрошують за незручності.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Поштовій площі обмежать рух для пішоходів.