Фрукти – це те, що полюбляють всі, особливо влітку, коли їх різноманітність зашкалює. Факти ICTV разом з експертом Кирилом Ждановим розібралися, як вибирати якісні фрукти, на що звертати увагу та де їх купувати.

Влітку від достатку фруктів розбігаються очі: з’являються персики, сливи, абрикоси, домашні яблука та багато іншого. Не варто забувати про те, що вони можуть містити в собі небезпечні речовини.

Фрукти, так само як і овочі, часто піддаються хімічній обробці, яка є шкідливою для нашого організму та має ефект накопичення. Це може призвести не тільки до харчового отруєння, а й до ослаблення імунітету.

Наш експерт Каріна Зуєва разом з шеф-кухарем Кирилом Ждановим вирішили розібратися та розповісти вам, де купувати фрукти, як вибирати стиглі, ароматні і смачні плоди.

Кирило Жданов – шеф-кухар, який більше шести років працює в сфері громадського харчування.

Моє життя завжди було пов’язано з готуванням та незвичайними продуктами. Працюючи 10 років бортпровідником, я привозив продукти, яких в нашій країні ще не було, та експериментував з ними, – розповів Кирило.

Декілька років тому Кирило Жданов влаштовував гастрономічні вечірки в форматі вуличної їжі – Фінгер-фуд бар. Останні декілька років працює в приватній сфері надання сервісу гастрономічних послуг – готує на корпоративах, в сім’ях, займається доставкою обідів та формує раціони.

Де купувати фрукти

Різноманітність фруктів на ринках зашкалює, а в супермаркеті можна купити все і відразу. Зазвичай багато хто віддає перевагу другому варіанту через брак часу, але до вибору продуктів потрібно підходити відповідально.

Особисто я роблю всі покупки на ринках, і це стосується не тільки фруктів, а й овочів, молочних або м’ясних продуктів. Моя рекомендація – знайти постійного постачальника, – зазначив Кирило Жданов.

Є постачальники, які на ринку постійно, а є фермери, які з’являються під час дозрівання плодів у власних садах.

Ціни на ринку та в супермаркеті на деякі продукти можуть як відрізнятися, особливо в сезон, так і збігатися.























Як правильно вибирати фрукти: поради експерта – Ситий в7 / 6 фотографий

На момент моєї покупки кілограм персиків в АТБ коштував 29 грн 99 коп. (за акцією), в МегаМаркеті від 23 грн 98 коп. до 34 грн 98 коп., на ринку – 35-50 грн. Кілограм абрикос в АТБ – 43 грн 99 коп., в МегаМаркеті – 46 грн 98 коп., на ринку – 35-60 грн. Кілограм слив в АТБ – 54 грн 99 коп., в МегаМаркеті від 36 грн 54 коп. до 54 грн 98 коп., на ринку – 50 грн. Кілограм яблук Голден в АТБ – 27 грн, в МегаМаркеті – 22 грн 50 коп., на ринку – 20 грн.

На що звертати увагу, вибираючи фрукти

Краще віддавати перевагу сезонним фруктам. Персики або абрикоси, завезені до нас взимку, здебільшого містять хімречовини.

Для того, щоб вибрати стиглі та ароматні плоди, потрібно звертати увагу на запах, форму та колір.

У кожного фрукта повинен бути свій запах, нехай і слабкий. Те, що його немає, вказує на хімічну обробку плоду.

Гарний фрукт – не означає смачний. Часто те, що вирощено на городах, має неоднакову форму та не зовсім глянсовий вид. Якщо всі фрукти один в один, це означає, що вони піддавалися обробці.

Кожен плід має відповідне забарвлення, вибираючи потрібно знати, як виглядає дозрілий фрукт.

Поза сезоном звертайте увагу на країну постачальників. Краще віддавати перевагу найближчим країнам, адже чим довше транспортуються фрукти, тим більше в них шкідливих речовин.

У будь-якому випадку всі використовують добрива або хімічні добавки, просто хтось більше, а хтось менше.

Як вибирати фрукти

Як вибрати персики. Персик повинен бути соковитим, при цьому не занадто м’яким. Шкірка повинна бути яскравого забарвлення – червоного, рожевого або оранжевого, м’якоть – яскраво-жовтою. У персика повинен бути солодкуватий аромат, піднесіть до обличчя та понюхайте його.

Як вибрати абрикоси. Форма та розмір плоду залежить від сорту. Абрикос повинен бути ароматним та мати помаранчевий колір. Так само як і персик, абрикос не повинен бути занадто м’яким або твердим. Звертайте увагу на те, щоб плід був без тріщин або плям незрозумілого походження.

Як вибрати сливи. Слива має фіолетове, червоне або жовте забарвлення. Сірий наліт захищає плід від вологи та гниття. Слива повинна бути пружною, зморщений плід купувати не варто.

Як вибрати яблука. Сортів яблук дуже багато, вони бувають солодкими, кислими, кисло-солодкими і так далі. Яблука представлені на наших прилавках цілий рік, але домашні бувають тільки влітку-восени.

Яблуко повинно видавати приємний та свіжий аромат. Плід не повинен бути занадто великим, краще віддавати перевагу середнім розмірам. Біля хвостика не повинно бути потемніння – це може говорити про початок гниття.

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Як вибрати кавун. Всі знають дідівський спосіб постукування по кавуну. Стиглий плід повинен видавати глухий звук. Шкірочка кавуна повинна бути без тріщин та надрізів, а смужки яскраво вираженими. М’якоть повинна бути червоною, солодкою, хрусткою і соковитою, але не водянистою.

Як зберігати фрукти

Краще купувати таку кількість фруктів, яку ви зможете з’їсти за день-два.

Головне в зберіганні фруктів – це температура. Плоди сміливо можна зберігати декілька днів просто на кухні, якщо немає місця в холодильнику.

Після покупки фруктів або овочів насамперед я їх завжди мию, після обсушую та складаю в холодильник, – розповів Кирило.

Гарним способом зберігання є заморозка фруктів. Особливо це добре для тих, хто полюбляє їх вживати цілий рік. Перед заморожуванням плоди потрібно промити та висушити, після скласти в вакуумний пакет або судочок.

Можна заморожувати фрукти порційно, що дуже зручно. Наприклад, заморозити мікси для компоту, – поділився Кирило.

Рецепт компоту

ягоди та фрукти – 1 кг;

вода – 4-5 л;

цукор – за смаком.

Немає стандартного набору, що додати в компот. Зазвичай за основу я вибираю один фрукт, який розбавляю з іншими, залежить від сезону. В кінці приготування кладу в ситі цедру лимона або апельсина на 10 хвилин, – сказав Кирило Жданов.

Після покупки що фрукти, що овочі головне ретельно промити. Не варто вестися на оболонку та вибирати фрукти тільки за зовнішнім виглядом, не завжди він відповідає смаку. Пам’ятайте, що вибираючи фрукти, важливо бути уважним, краще вас їх не вибере ніхто.

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Каріна Зуєва