Фрукты – это то, что любят все, особенно летом, когда их разнообразие зашкаливает. Факты ICTV вместе с экспертом Кириллом Ждановым разобрались, как выбирать качественные фрукты, на что обращать внимание и где их покупать.

Летом от изобилия фруктов разбегаются глаза: появляются персики, сливы, абрикосы, домашние яблоки и многое другое. Не стоит забывать о том, что они могут содержать в себе опасные вещества.

Фрукты, так же как и овощи, часто поддаются химической обработке, которая является вредной для нашего организма и имеет эффект накопления. Это может привести не только к пищевому отравлению, но и к ослаблению иммунитета.

Наш эксперт Карина Зуева вместе с шеф-поваром Кириллом Ждановым решили разобраться и рассказать вам, где покупать фрукты, как выбирать спелые, ароматные и вкусные плоды.

Кирилл Жданов – шеф-повар, который более шести лет работает в сфере общественного питания.

Моя жизнь всегда была связана с готовкой и необычными продуктами. Работая 10 лет бортпроводником, я привозил продукты, которых в нашей стране еще не было, и экспериментировал с ними, – рассказал Кирилл.

Пару лет назад Кирилл Жданов устраивал гастрономические вечеринки в формате уличной еды – Фингер-фуд бар. Последние несколько лет работает в частной сфере предоставления сервиса гастрономических услуг – готовит на корпоративах, в семьях, занимается доставкой обедов и составляет рационы.

Где покупать фрукты

Разнообразие фруктов на рынках зашкаливает, а в супермаркете можно купить все и сразу. Обычно многие отдают предпочтение второму варианту из-за нехватки времени, но к выбору продуктов нужно подходить ответственно.

Лично я совершаю все покупки на рынках, и это касается не только фруктов, но и овощей, молочных или мясных продуктов. Моя рекомендация – найти постоянного поставщика, – отметил Кирилл Жданов.

Есть поставщики, которые находятся на рынке постоянно, а есть фермеры, которые появляются во время созревания плодов на собственных садах.

Цены на рынке и в супермаркете на некоторые продукты могут как отличаться, особенно в сезон, так и совпадать.























Как правильно выбирать фрукты: советы эксперта – Сытый в7 / 6 фотографий

На момент моей покупки килограмм персиков в АТБ стоил 29 грн 99 коп. (по акции), в МегаМаркете от 23 грн 98 коп. до 34 грн 98 коп., на рынке – 35-50 грн. Килограмм абрикос в АТБ – 43 грн 99 коп., в МегаМаркете – 46 грн 98 коп., на рынке – 35-60 грн. Килограмм слив в АТБ – 54 грн 99 коп., в МегаМаркете от 36 грн 54 коп. до 54 грн 98 коп., на рынке – 50 грн. Килограмм яблок Голден в АТБ – 27 грн, в МегаМаркете – 22 грн 50 коп., на рынке – 20 грн.

На что обращать внимание при выборе фруктов

Лучше отдавать предпочтение сезонным фруктам. Персики или абрикосы, завезенные к нам зимой, в большинстве случаев содержат химвещества.

Для того, чтобы выбрать спелые и ароматные плоды, нужно обращать внимание на запах, форму и цвет.

У каждого фрукта должен быть свой запах, пусть и слабый. Его отсутствие говорит о химической обработке плода.

Красивый фрукт – не значит вкусный. Часто то, что выращено на огородах, имеет неодинаковую форму и не совсем глянцевый вид. Если все фрукты один в один, это значит, что они подвергались обработке.

Каждый плод имеет свой соответствующий окрас, при выборе нужно знать, как выглядит созревший фрукт.

Вне сезона обращайте внимание на страну поставщиков. Лучше отдавать предпочтение ближайшим странам, ведь чем дольше транспортируются фрукты, тем больше в них вредных веществ.

В любом случае все используют удобрения или химические добавки, просто кто-то больше, а кто-то меньше.

Как выбирать фрукты

Как выбрать персики. Персик должен быть сочным, при этом не слишком мягким. Кожица должна быть яркого окраса – красного, розового или оранжевого, мякоть – ярко-желтой. У персика должен быть сладковатый аромат, поднесите к лицу и понюхайте его.

Как выбрать абрикосы. Форма и размер плода зависит от сорта. Абрикос должен быть ароматным и иметь оранжевый цвет. Так же как и персик, абрикос не должен быть слишком мягким или твердым. Обращайте внимание на то, чтобы плод был без трещин или пятен непонятного происхождения.

Как выбрать сливы. Слива имеет фиолетовый, красный или желтый окрас. Серый налет защищает плод от влаги и гниения. Слива должна быть упругой, сморщенный плод покупать не стоит.

Как выбрать яблоки. Сортов яблок очень много, они бывают сладкими, кислыми, кисло-сладкими и так далее. Яблоки представлены на наших прилавках круглый год, но домашние бывают только летом-осенью.

Яблоко должно издавать приятный и свежий аромат. Плод не должен быть слишком большим, лучше отдавать предпочтение среднему размеру. Возле хвостика не должно быть потемнений – это может говорить о начале гниения.

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Как выбрать арбуз. Все знают дедовский способ постукивания по арбузу. Спелый плод должен издавать глухой звук. Кожица арбуза должна быть без трещин и надрезов, а полоски ярко выраженными. Мякоть должна быть красной, сладкой, хрустящей и сочной, но не водянистой.

Как хранить фрукты

Лучше покупать такое количество фруктов, которое вы сможете съесть за день-два.

Главное в хранении фруктов – это температура. Плоды смело можно хранить пару дней просто на кухне, если нет места в холодильнике.

После покупки фруктов или овощей первым делом я их всегда мою, после обсушиваю и складываю в холодильник, – рассказал Кирилл.

Хорошим способом хранения является заморозка фруктов. Особенно это хорошо для тех, кто любит их употреблять круглый год. Перед заморозкой плоды нужно промыть и высушить, после сложить в вакуумный пакет или судочек.

Можно замораживать фрукты порционно, что очень удобно. К примеру, заморозить миксы для компота, – поделился Кирилл.

Рецепт компота

ягоды и фрукты – 1 кг;

вода – 4-5 л;

сахар – по вкусу.

Нет стандартного набора, что добавить в компот. Обычно за основу я выбираю один фрукт, который разбавляю с другими, зависит от сезона. В конце приготовления ложу в сите цедру лимона или апельсина на 10 минут, – сказал Кирилл Жданов.

После покупки, что фрукты, что овощи главное тщательно промыть. Не стоит вестись на оболочку и выбирать фрукты только по внешнему виду, не всегда он соответствует вкусу. Помните, что при выборе фруктов важна ваша внимательность, лучше вас их не выберет никто.

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Карина Зуева