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Факти / Україна / Політика

Слуга народу висуватиме Разумкова на посаду спікера ВР

Партія Слуга народу запропонує висунути кандидатом на посаду спікера Верховної Ради України голову партії Дмитра Разумкова.

Слуга народу висуватиме Разумкова на посаду спікера ВР

Партія Слуга народу висуне кандидатом на посаду спікера Верховної Ради голову партії Дмитра Разумкова.

– На сьогодні партія пропонуватиме мене як кандидатуру на посаду спікера Верховної Ради, – сказав він.

А на посаду першого заступника голови Верховної Ради запропонують представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.

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– Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія Слуга народу в майбутній Верховній Раді. Були кадрові пропозиції стосовно президії, глав комітетів і їх керівництву, – сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше Єгор Чернєв у інтерв’ю Фактам ICTV розповідав, як потрапив у список Слуги народу та чим буде займатись у новій Раді.

Джерело: Укрінформ

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