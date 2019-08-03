Партія Слуга народу запропонує висунути кандидатом на посаду спікера Верховної Ради України голову партії Дмитра Разумкова.
Партія Слуга народу висуне кандидатом на посаду спікера Верховної Ради голову партії Дмитра Разумкова.
– На сьогодні партія пропонуватиме мене як кандидатуру на посаду спікера Верховної Ради, – сказав він.
А на посаду першого заступника голови Верховної Ради запропонують представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.
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– Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія Слуга народу в майбутній Верховній Раді. Були кадрові пропозиції стосовно президії, глав комітетів і їх керівництву, – сказав Разумков.
Нагадаємо, раніше Єгор Чернєв у інтерв’ю Фактам ICTV розповідав, як потрапив у список Слуги народу та чим буде займатись у новій Раді.